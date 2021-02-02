Солнце появилось в Петербурге лишь на 10 часов в январе

В январе солнце почти не появлялось в Санкт-Петербурге. Об этом, как пишет "ПД", сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его данным, было лишь пять дней, в которые солнце выглянуло из-за туч на 9,8 часа. Все эти дни пришлись на господствование антициклона в середине января.

В прошлые годы бывали более солнечные январи, максимальные значения - 28 часов в 2014 году, а минимальное (6,8 ч) было в 2011 году.

Также Колесов подтвердил прогноз на мороз. По его словам, на следующей неделе температура может опуститься до -15...-25 градусов. Будет ли солнечно в морозные дни, пока неизвестно.