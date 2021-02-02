Беглов сказал Путину "спасибо" за поручение по Охтинскому мысу

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил президента Владимира Путина за поручение подумать о создании археологического заповедника на Охтинском мысе. Об этом сообщили в Смольном.

По словам Беглова, поручение президента устраняет противоречия, которые копились с 1950-х годов, когда началось обсуждение темы создания музея археологии в северной столице.

Градоначальник уточнил, глубина культурного слоя на Охтинском мысу максимальна, поэтому место, которое выкупил "Газпром", идеально подходит для создания археологического заповедника.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Охта давно является предметом спора представителей "Газпрома", которые хотят построить на мысу бизнес-центр, градозащитников, археологов и общественных деятелей, которые видят в Охте ценную с культурной точки зрения землю. Там сохранился культурный слой неолита и раннего металла V—II тысячелетий до н.э., грунтового могильника XVI—XVII веков и шведской крепости Ниеншанц.

Предложение о создании заповедника Владимир Путин внес накануне. Обсуждать его будут Беглов, Миллер и представитель Минкульта.