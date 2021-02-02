  • 2 Февраль 2021
USD 03.02.2021 75.9051 +0.3998
USD ММВБ 14:33 75.8394  
EUR 03.02.2021 91.6250 +0.0824
EUR ММВБ 14:33 91.2616  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В центре Петербурга заметили скопление полиции и автозаков

Автор:


© Фото: Балтфото

Темы дня

СМИ связывают предосторожности с судом над Навальным в Москве.

У Гостиного двора с раннего утра стоят четыре полицейских автомобиля с включенным проблесковым сигналом. Как сообщает "МК" со ссылкой на очевидцев, также стоят и ограждения у Дворцовой площади до сих пор не убрали.

Примерно в 9 утра автозаки припарковались у Гостиного двора и Марсова поля. Есть они и у Дворцовой.

Издание отмечает, что активность правоохранителей в Петербурге может быть связана с тем, что в Москве суд будет решать вопрос о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

Штаб оппозиционера после акции 31 января призывов собираться не озвучивал, заявок на проведение акций властям не подавал.

Как писал Санкт-Петербург.ру, суды нашего города отправили под арест из-за участия в незаконных митингах более ста человек.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.01.21
    Как наладить отношения с деньгами?
    20.01.21
    Рецепты счастья - в фильме «Я - настоящий. Жизнь на максимум»
    31.12.20
    Что необходимо знать о работе или ремонте автомобильного стартера и генератора?
    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены
    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства
    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram