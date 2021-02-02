В центре Петербурга заметили скопление полиции и автозаков

У Гостиного двора с раннего утра стоят четыре полицейских автомобиля с включенным проблесковым сигналом. Как сообщает "МК" со ссылкой на очевидцев, также стоят и ограждения у Дворцовой площади до сих пор не убрали.

Примерно в 9 утра автозаки припарковались у Гостиного двора и Марсова поля. Есть они и у Дворцовой.

Издание отмечает, что активность правоохранителей в Петербурге может быть связана с тем, что в Москве суд будет решать вопрос о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

Штаб оппозиционера после акции 31 января призывов собираться не озвучивал, заявок на проведение акций властям не подавал.

Как писал Санкт-Петербург.ру, суды нашего города отправили под арест из-за участия в незаконных митингах более ста человек.