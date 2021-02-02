Минпромторг предлагает переводить бедным россиянам деньги

Минпромторг выступил с инициативой помочь наиболее нуждающимся категориям россиян, перечислив им средства на покупку продуктов. Предложение направил в правительство замглавы ведомства Виктор Евтухов, пишут "Известия".
Документ передали кабмину еще в декабре.
По задумке Минпромторга, ежемесячно самым бедным будут выделять средства на покупку отечественных продуктов.
Например, помощь смогут получить беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также люди, находящиеся в учреждениях социальной сферы.
Председатель Совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов пояснил, что такие меры действуют в США и уже доказали свою эффективность.
Эксперт отметил, что продовольственная помощь может стать альтернативой регулированию цен.