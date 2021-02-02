Учительница химии родила тройняшек в Петербурге

У учительницы из Санкт-Петербурга родилась тройня. Трое малышей появились на свет еще 18 января, рассказали в комитете по образованию Смольного.

Диана Тимонина родила младенцев с разницей в три минуты в городском перинатальном центре №1.

Счастливая мама работает учительницей химии в 577 школе с 2008 года. В период пандемии, ожидая рождения малышей, педагог продолжала преподавать. Ее коллеги и ученики считают ее замечательным профессионалом.

В ведомстве пожелали маме и малышам крепкого здоровья и счастья.

Это первая тройня, появившаяся в этом году в РФ, пишет "КП".