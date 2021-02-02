Петербургская полиция задержала второго нападавшего на полицейских 31 января

Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу сообщило о задержании второго уроженца Архангельской области по делу о нападении на силовиков на Сенной площади во время незаконной акции в воскресенье. Первый подозреваемый по делу уже находится в СИЗО.

Оба подозреваемых - уроженцы Архангельской области. Другие причастные к происшествию разыскиваются.

Как писал Санкт-Петербург.ру, во время несогласованных протестов на Сенной потасовка между участниками акции и правоохранителями закончилась тем, что силовик достал табельное оружие, не применив его. В МВД считают его действия законными.

Первый протестующий был задержан 1 февраля и принес извинения правоохранителям, признавшись, что сделал лишнего.