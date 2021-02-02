Пенсионерам повезло: Песков рассказал о новых выплатах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на предложение вернуть индексацию пенсий работающим гражданам. Вопрос повышения выплат рассматривает правительство, уточнил Песков, пишет РИА Новости.

Пока президент России не получал от кабмина комментариев по поводу индексации пенсии, однако обсуждать эту тему необходимо. Песков заключил, что в настоящее время четкого мнения на этот счет в правительстве не сформулировано.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об индексации пенсий, не уточняя, для трудящихся или неработающих необходимо повышать выплаты.

В 2016 году индексация пенсий была приостановлена из-за дефицита пенсионного фонда (ПФР). 1 января 2021 года пенсии были проиндексированы на 6,3%, что выше уровня инфляции.