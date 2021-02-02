Больше ста петербуржцев отправились за решетку после несогласованных протестов

После воскресного несанкционированного митинга в 11 судов Петербурга поступило более 370 дел об административных правонарушениях. Большинство из них уже рассмотрены, сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Всего по данным на 1 февраля, с 9 утра до 23 вечера были арестованы 109 протестующих.

По вменяемой им статье наказанием может быть арест от 2 до 10 суток или штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Лидером по количеству поступивших дел оказался Выборгский районный суд. Из 95 поступивших дел рассмотрено 45. Вынесено 24 штрафа, 18 арестов. Три дела вернули.

Как писал Санкт-Петербург.ру, на митинге задержали 11-летнюю девочку. Ее матери грозит уголовное преследование.