Поклонники поздравили Лободу с помолвкой

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала снимок, который заставил ее поклонников думать о скорой свадьбе звезды. В Instagram Лободы появилось фото из самолета, а на пальце правой руки певицы - помолвочное кольцо.

Лобода пообещала рассказать подробности новостей завтра, а пока сообщила, что она прилетела.

Под постом появилась масса комментариев о кольце, о возможной свадьбе. Поклонники озвучивали поздравления певице, хотя официально новость о свадьбе и избраннике пока не появлялась.

Между тем, в свежем посте в понедельник Лобода сообщила, что будет наставником детского шоу "Голос", согласившись из-за большого количества просьб.

О своей личной жизни Лобода рассказывает мало. Известно, что у нее есть две дочери.