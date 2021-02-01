Беглов счел протестующих петербуржцев эгоистами

Несанкционированные акции протеста в воскресенье в Петербурге нарушили планы тысяч местных жителей. Такое мнение высказал губернатор города Александр Беглов в радиообращении в эфире «Радио России».

Также, добавил градоначальник, было нарушено постановление правительства о мерах по борьбе с распространением COVID-19. В северной столице запрещено собираться в таком количестве во время пандемии.

Из-за перекрытых улиц многие петербуржцы не успели по своим делам, общественный транспорт работал с перебоями, напомнил Беглов.

Он добавил, что попыток согласовать акцию с властями даже не предпринималось. «Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом, заложниками которого стали петербуржцы», — заключил губернатор.

Как писал Санкт-Петербург.ру, по подсчетам уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова, на улицы города на Неве 31 января вышли более 7 тыс. человек. Наказания за участие в акции получили около ста горожан: половина в виде штрафов, половина - в виде ареста.