Бары стали зарабатывать на 50% больше после снятия ограничений

Выручка баров Санкт-Петербурга выросла на 50% после отмены ограничений по коронавирусу. Об этом рассказал ресторатор Александр Затуливетров, пишут«Невские новости».

В первые выходные, по его подсчетам, прибыль у ресторанов увеличилась на 20%, у баров - на все 50%. Затуливетров считает, что показатели будут расти, так как посетители быстро привыкнут к посиделкам допоздна.

Также ресторатор напомнил, что люди более восприимчивы к негативу, а не к позитивным новостям.



Как писал Санкт-Петербург.ру, ограничения ослабили 29 января на фоне улучшающейся эпидемиологической ситуации. Впрочем, несмотря на массовую вакцинацию, власти и медики неустанно повторяют, что пока даже перенесенная болезнь или сделанная прививка - не причина не носить маску и не соблюдать дистанцию.