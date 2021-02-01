Инспекторы перепробовали колбасу в магазинах Петербурга и нашли постороннюю ДНК

В некоторых видах колбасы на петербургских прилавках нашли посторонние ДНК. Об этом сообщила пресс-служба организации потребителей "Общественный контроль".

По ГОСТу, в вареной колбасе, которую проверяли специалисты, должны быть только мясо говядины и свинины. Однако производители используют и более дешевое сырье – куриное мясо.

Из десяти проверенных образцов курицу нашли в четырех - это марки "Атяшево", "Велком", "Ближние горки", "Рублевский".

Самым некачественным продуктом стала колбаса ТМ "Рублевский". Кроме ДНК курицы, в ней обнаружили коллаген. Между тем, стоимость колбасы вовсе не была слишком низкой.