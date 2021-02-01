Визовый центр Финляндии начал принимать заявления на визы

Визовый центр Финляндии в Санки-Петербурге начал прием документов на разрешение на въезд и пребывание. До 1 февраля 2021 года прием документов производился непосредственно в генконсульстве.

Визовый центр в Санкт-Петербурге принимает документы по понедельникам, вторникам и средам с 9:00 до 14:00. Необходимо предварительно записаться и по приходе пройти стандартную процедуру проверки: температура, наличие маски и другие антикоронавирусные меры.

Готовые документы заявителям привезут на дом курьеры.

Как писал Санкт-Петербург.ру, авиасообщение с Хельсинки восстановлено после коронавирусного перерыва, однако отправиться в Финляндию пока можно далеко не всем россиянам.