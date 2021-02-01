Домовый храм Адмиралтейства открылся после реставрации

Домовый храм в здании Главного Адмиралтейства открылся после почти двухлетней реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Службу провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

На церемонии присутствовал губернатор Александр Беглов.

Храм был построен в 1821 году по проекту Огюста Монферрана. Здание является объектом исторического наследия. Настоятель храма освящал все построенные в Петербурге корабли. В годы правления большевиков его использовали как актовый зал Высшего военно-морского инженерного института.