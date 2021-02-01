На мать задержанной на митинге девочки могут завести уголовное дело

Матери 11-летней девочки из Токсово, задержанной на несанкционированной акции, может грозить уголовная ответственность. Об этом, как пишет "КП", рассказала уполномоченная по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова.

По ее словам, руководство школы общалось с женщиной по телфону и предупреждало, что ее ребенок собирается участвовать в акции. Несмотря на это, девочка все же оказалась в центре города среди митингующих 31 января.

По словам матери, дочка отпросилась у нее на каток.

Литвинова пояснила, что женщине может грозить уголовное дело за оставление в опасности несовершеннолетнего.

С отцом ребенка пока связаться не удалось.