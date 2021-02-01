В Петербурге задержан протестующий, напавший на полицейских

Петербургская полиция задержала одного из протестующих на несанкционированном митинге, который в воскресенье напал на сотрудников полиции на Сенной площади. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Задержание произошло у дома подозреваемого на проспекте Космонавтов.

32-летний уроженец Архангельска признал, что вел себя неправильно и принес свои извенения.

Сообщалось, что 31 января мужчина и несколько его товарищей толкали офицеров, которые несли службу на Сенной площади. Один из сотрудников достал служебный пистолет, что признали позже законным действием.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Как писал Санкт-Петербург.ру, из-за протестов суды нашего города присудили аресты более чем 50 людям, еще полсотни получили штрафы.