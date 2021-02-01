В Петербурге собрали и вывезли за город 26 тыс. кубометров снега

За минувшую неделю с петербургских улиц вывезли почти 26 тыс. кубометров снега. Пресс-служба комитета по благоустройству сообщает, что улицы убирали ежедневно около семи сотен машин и свыше тысячи дворников.

На дороги и тротуары высыпали 14 тонн песко-соляной смеси.

После снежной ночи на понедельник в северной столице было решено увеличить штат снегоуборочных машин. Всего за ночь выпало 7 см снега.

Как писал Санкт-Петербург.ру, сегодня синоптики обещали комфортную погоду и осадки.