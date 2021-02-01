В Петербурге после решения суда заблокировали 11 сайтов со "смертельным" аниме

Петербургские суды ограничили к нескольким интернет-сайтам, на которых выложены в свободном доступе запрещенные японские мультфильмы - аниме. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов северной столицы.

Под запрет попали: «Князь Тьмы и Герой», «Князь тьмы с задней парты», «Натюрморт в серых тонах», «Загадка Дьявола», «Класс убийц», «Токийский Гуль» и др.

Посты пришлось удалять в группах "ВКонтакте".

На некоторых платформах число просмотров доходит до нескольких миллионов.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее петербургский суд запретил к показу "Тетрадь смерти", "Токийский террор" и другие мультики.