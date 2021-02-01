В РФ выросли суммы соцвыплат

Часть социальных выплат с 1 февраля была проиндексирована на 4,9%.

По данным Пенсионного фонда России, выросла ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают инвалиды, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России и т.д.

Таким образом, повышенные выплаты будут получать 14,7 млн россиян.



Также на 4,9% будет проиндексирован набор социальных услуг, входящий в ЕДВ - до 1211 руб. в месяц. В набор входят лекарства, путевка в санаторий и оплата проезда к месту лечения и обратно.

Гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский пояснил "Прайму", что граждане, являющиеся обладателями наград и высоких званий, получат с 1 февраля больше всех. С учетом индексации размер выплат для Героев Соцтруда, Труда и Полных кавалеров Ордена Трудовой славы составит 50 755 руб., а для Героев Советского Союза и России — 68 834 руб.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в 2021 году уже были проиндексированы пенсии - на 6,3%.

По данным Росстата, инфляция в прошлом году составила 4,9%.