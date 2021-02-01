Омбудсмен Петербурга насчитал более 7 тыс. протестующих на несогласованной акции 31 января

В несогласованной акции в воскресенье участвовали не менее 7 тыс. петербуржцев, более тысячи из них были задержаны. Об этом сообщил аппарат уполномоченного по правам человека северной столицы Александра Шишлова.

Уточняется, что это предварительные данные на 22 ч 31 января.

Были зафиксированы нарушения в ходе мероприятия - как со стороны правоохранителей, так и со стороны протестующих.

Омбудсмен подчеркнул, что у людей должна быть возможность высказать свое мнение.

Как писал Санкт-Петербург.ру, суды нашего города полночи рассматривали протоколы задержаний. Около 50 человек были арестованы на различные короткие сроки, примерно столько же участников акции получили штрафы. Впрочем, некоторые задержанные утверждали, что просто гуляли или проходили мимо.