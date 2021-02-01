Полиция Петербурга опровергла сообщения о применении слезоточивого газа на Сенной площади

Правоохранители не использовали светошумовые гранаты и перцовый газ во время несанкционированной акции протеста в воскресенье в Петербурге. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД.

Кроме того, в главке указали, что сотрудник полиции, направивший табельное оружие на участников несогласованной акции, поступил в соответствии с законом. МВД утверждает, что действия протестующих угрожали здоровью полицейского.

Полицейский достал пистолет в ходе акции 31 января - после того, как протестующие закидали снежками отступающих правоохранителей.

Как писал Санкт-Петербург.ру, информация о возможном использовании полицейскими слезоточивого газа на Сенной площади появилась накануне вечером в местных СМИ.