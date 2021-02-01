Петербуржцам пообещали комфортную погоду в начале февраля

Погоду в Петербурге в первый день последнего месяца зимы будет определять тыловая часть циклона. Будет облачно и снежно, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

При этом сильного похолодания не ожидается: в городе днем будет до -3 градусов, по области - до -6.

Ветер юго-западный, до 9 м/с.

Атмосферное давление будет держаться ниже нормы.

Ночью подморозит - до -10...-13.

Как писал ранее Санкт-Петербург.ру, главный специалист Гидрометцентра Александр Колесов отмечал, что к середине месяца может похолодать до -20 градусов.