Петербуржцы ищут грибы в лесу даже в январе

В Ленинградской области продолжается грибной сезон, несмотря на то, что в лесах снег, а на календаре - январь. Фотографиями своей добычи петербуржцы поделились в социальных сетях.

Так, о находках сообщается в группе «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте».

Например, можно найти грибы под Выборгом, в Осиновой роще, в Ржевском лесопарке. Любители лесных прогулок сообщают о "улове" в Гатчинском и Ломоносовском районах.

Чаще всего в это время года грибы растут на деревьях.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в январе в нашем городе было достаточно морозно. К концу месяца выдались несколько теплых дней, однако в последнюю неделю снова установился уверенный минус.