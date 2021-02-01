В Петербурге под арест отправили полсотни протестовавших на несогласованном митинге

Суды Петербурга после рассмотрения административных протоколов задержанных на несанкционированном митинге в воскресенье арестовали 48 человек. Последнее сообщение объеденной пресс-службы судов было опубликовано в 3:00, пишет Znak.

Петроградский районный суд вынес постановления об аресте трех граждан, которые не признали вину.

Невский районный суд также арестовал гражданку, которая сообщила, что просто проходила мимо и была задержана.

Часть протестующих получили штрафы. "Интерфакс" уточняет, что 17 человек получили штрафы по 10 тыс. рублей, трое - по 15 тыс.

"Мойка78" указывает, что всего за ночь суды оштрафовали 52 человека, а арестовали 51.

"ОВД-инфо" отмечает, что всего на акции в воскресенье задержали более тысячи человек.

Как писал Санкт-Петербург.ру, несанкционированная акция в Петербурге началась около 12 ч воскресенья на Пионерской площади. Протестующие после двинулись по Московскому проспекту к Сенной площади, а затем к Исаакиевской площади. Завершилась акция на площади у ТЮЗа.