Преподавателя петербургского вуза, отрицавшего Холокост, уволили

Руководство Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) считает неприемлемым дальнейшую работу преподавателя Владимира Матвеева, который критично высказался о Холокосте. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу вуза.

По данным представителей вуза, участие профессора в скандальном вебинаре не было согласовано. Также в РАНХиГС отметили, что высказывания Матвеева о черной странице истории еврейского народа недопустимы.

Как писал Санкт-Петербург.ру, преподаватель принял участие в вебинаре для педагогов Ленобласти, в ходе которого он заявил, что Холокост можно считать "мифом".