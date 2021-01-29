Семья погибшего при сносе СКК рабочего подала к виновным в происшествии иски на 16 млн рублей

Родственники погибшего при обрушении СКК «Петербургский» рабочего потребовали от обвиняемых компенсацию морального вреда. Об этом «Росбалту» сообщил адвокат Иван Варфоломеев.

Всего на процессе трое обвиняемых, с них требуют по 2 млн руб. В семье трое человек: сестра, отец и мать, однако мать погибшего не предъявляла иск к директору "Техснаба". Таким образом, сумма иска - 16 млн руб.

Как писал Санкт-Петербург.ру, обрушение спортивно-концертного комплекса проводилось 31 января. В результате несоблюдения правил безопасности при сносе кровли погиб 29-летний житель Карелии Матвей Кучеров, который работал на стройке. Обвиняемые в произошедшем свою вину признали.