Адвокат опроверг развод Ефремова с женой

Адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин опроверг слухи о разводе артиста в женой. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.

Правозащитник пояснил, что ранее у Кругликовой не было доступа к ячейке с деньгами из-за отсутствия доверенности. Между тем, доверенность для супруги Ефремова оформили в прошлом году.

СМИ писали, что конфликт между супругами возник из-за невозможности для Кругликовой снять средства.

Между тем, в банковской ячейке Ефремова хранится почти 80 млн рублей, сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в колонии, где отбывает срок за смертельное ДТП актер Ефремов, он устроился на работу в пошивочный цех.