Жительницу Луги, пострадавшую от удара силовика на митинге, снова выписали

Пострадавшую на несогласованном митинге в Петербурге 23 января Маргариту Юдину выписали из больницы после повторной госпитализации. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в правозащитном объединении "Команда 29".

Она проходила лечение в Елизаветинской больнице. Теперь она будет проходить амбулаторное лечение.

Юристы пострадавшей объявили о сборе средств для женщины, которые пойдут на реабилитацию, оплату экспертиз по делу и другие расходы.

Как писал Санкт-Петербург.ру, полиция и прокуратура проводят проверку в связи с инцидентом с Юдиной, когда ее ударил силовик.

Также сообщалось, что глава Лужского района Ленинградской области выразил намерение проверить условия проживания детей Юдиной - у нее есть 15-летняя дочь и двое сыновей 20 и 25 лет.