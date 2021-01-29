Петербуржца арестовали на неделю за призывы выйти на несогласованный митинг

Семь дней административного ареста назначил петербургский суд активисту за пост в соцсети о несанкционированном митинге. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Петербуржца обвинили по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ. Его запись касалась несогласованного мероприятия 23 января, когда тысячи петербуржцев вышли на улицы города, сотни были арестованы.

Мужчина в ходе суда заявил, что ни в чем не виноват, а указанный аккаунт не его.

Как писал Санкт-Петербург.ру, уполномоченный по правам человека Александр Шишлов отправил запросы в ГУ МВД и прокуратуру по части поступивших к нему обращений от задержанных в прошлую субботу.