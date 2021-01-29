СМИ: Полиция Петербурга готовится к новым протестам

Петербуржцы заметили в центре города металлические ограждения. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на очевидцев, гулявших по северной столице вечером в четверг.

По словам очевидцев, нерасставленные ограждения находились на углу Невского и Литейного проспектов, а также у ТРЦ «Галерея».

Пользователи в соцсетях высказывают предположения, что правоохранители готовятся к новым возможным несогласованным акциям в выходные.

Как писал Санкт-Петербург.ру, 23 января в нашем городе прошла несанкционированная акция, на которую вышли несколько тысяч горожан. Сотни были задержаны, несколько человек из протестующих и силовиков пострадали.