В Москве от осложнений от COVID-19 скончался Василий Лановой

Знаменитый актер Василий Лановой скончался на 88-м году жизни в больнице от осложнений после заболевания коронавирусом. Как пишет "РГ", ему стало хуже в ночь на 28 января, и вечером того же дня артист скончался.

Лановой находился в больнице с начала января. Его госпитализировали с 5%-ным поражением легких.

О дате и времени прощания с артистом станет известно позже.

Россияне знают актера по известным картинам: «Алые паруса», «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны».

Однако артист не только играл в театре и кино, он также занимался общественной деятельностью, был соучредителем общероссийского движения «Бессмертный полк», членом Общественного совета при Следственном комитете.