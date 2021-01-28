У комитета по транспорту Петербурга появился телеграм-канал

Комитет по транспорту Петербурга по инициативе своего главы Кирилла Полякова завел телеграм-канал «Начальник транспортного цеха». В теме канала указано, что в нем будет освещаться деятельность транспортного блока.

Например, появится информация об изменениях маршрутов наземного транспорта, статистика, свежие новости и статьи от специалистов.

В первом сообщении канал решил рассказать, как комитет борется с нелегальными автобусами и такси северной столицы. Так, наказаны боле 1,3 тыс. водителей автобусов, почти полсотни транспортных средств арестованы.

Как напомнили в комитете, пользоваться услугами непроверенных операторов перевозок небезопасно для петербуржцев.