Власти Петербурга решили проверить условия содержания детей женщины, которую ударил силовик

В Ленинградской области продолжают разбираться в истории 54-летней Маргариты Юдиной, которая пострадала от удара полицейского 23 января в Петербурге.

Как пишет "КП", администрация Лужского района, где проживает Юдина и трое ее детей, планирует провести проверку содержания как младшей 15-летней девушки, так и старших сыновей 20 и 25 лет, которых, возможно, уже пора забирать в армию.

Адвокаты Юдиной отметили, что обязательная служба в армии для всех может быть способом давления.

Ранее в разговоре со СМИ Маргарита Юдина утверждала, что ее дочь учится в заграничном колледже дистанционно.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Юдину госпитализировали после участия в акции в центре Петербурга 23 января, когда ее ударил в живот правоохранитель. Женщине принесли извинения уже в больнице. Ее выписали, однако позже ей снова стало плохо и ее повторно госпитализировали.