Главный раввин Петербурга обратится к прокурорам из-за заявлений педагога о Холокосте

Главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендел Певзнер собирается подать заявление в прокуратуру на преподавателя РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева.

Раввин уточнил, что обращения в связи со словами Матвеева о Холокосте направили губернатору и комитету по образованию области.

Певзнер уточнил, что ему сложно понять, как человек из России может отрицать события Холокоста.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Матвеев 26 января на вебинаре для завучей и директоров школ Ленобласти отметил, что Холокоста в том объеме, как считают историки, не было. Позднее два петербургских вуза, начали проверку слов своего преподавателя. В РАНХиГС уже пообещали его уволить.