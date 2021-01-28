Главврача поликлиники МВД в Петербурге арестовали

Петербургский суд отправил под стражу в СИЗО начальника федеральной ведомственной поликлиники №1 Александра Михайлова и его зама по диспансерной работе Дмитрия Дорофеева. Их обвиняют в получении крупной взятки за выдачу фальшивых справок об инвалидности, сообщили в объединенной пресс-службе судов северной столицы.

По версии следствия, главврач, его зам и трое гражданских лиц создали организованную группу, которая искала увольняющихся или уволенных правоохранителей, желающих оформить инвалидность. Далее они могли получить единовременные страховые выплаты, а также дополнительное соцсодержание. За услуги по оформлению инвалидности медики просили 200 тыс. руб.

Михайлов и Дорофеев были задержаны 26 января. В СИЗО они будут пребывать до 25 марта.