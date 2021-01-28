Омбудсмен Петербурга заметил применение правоохранителями чрезмерной силы на акции 23 января

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов отправил запросы в ГУ МВД и прокуратуру по части поступивших к нему обращений от задержанных на несанкционированной акции в субботу, 23 января. Об этом пишет "ПД".

Шишлов уточнил, что обращения продолжают поступать от журналистов, редакторов, обычных задеражнных.

В связи с инцидентом с Маргаритой Юдиной, которая попала в больницу после удара полицейского, омбудсмен направил письмо в Следственный комитет. По мнению омбудсмена, извинения сотрудников полиции не могут снять вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писал Санкт-Петербург.ру, 54-летняя жительница города Луга Юдина пострадала в ходе акции, когда сотрудник полиции ударил ее в живот. Видео инцидента попало в сеть. Проводится проверка.