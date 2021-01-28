В России предлагают проиндексировать все пенсии согласно инфляции

Депутаты фракции «Справедливая России» внесли в Госдуму законопроект об индексации выплат для всех пенсионеров.

Как сообщил лидер партии Сергей Миронов, предлагается повысить пенсии согласно уровню инфляции, передает "Регнум".

По закону, в 2021 году пенсии неработающим пенсионерам повысят на 6,1%. Однако, как отметили "эсеры", инфляция может быть выше этого значения.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее депутаты Госдумы отмечали, что гражданам РФ могут ввести разрешение в использовании своих пенсионных накоплений для инвестирования в небанковские инвестиционные проекты.

А петербуржцы ранее заявляли, что желаемый размер пенсии - более 54 тыс. руб.