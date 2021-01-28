Россиянам проиндексируют зарплаты с 1 февраля

Работодатели обязаны проиндексировать зарплаты сотрудников на уровень не ниже инфляции с 1 февраля. Соответствующая норма закреплена в поправках к Конституции РФ, предложенных президентом.

Ранее индексация не была обязательной. Однако в этом году зарплаты россиян должны вырасти на 4,9%. При этом предприятия вправе самостоятельно решать, будут ли увеличены, оклады, премии или другие виды вознаграждения за труд.

В Роструде ранее отмечали, что в случае отказа от индексации работодатели могут получить штраф.

Кроме того, по данным СМИ и экспертов, индексировать заработные платы обязаны все работодатели без исключения: и ИП, и коммерческие организации, и государственные.