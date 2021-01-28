Фото россиян на паспорт запретили подправлять

В РФ вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов. Согласно новым правилам, обработка и ретушь фотографий на паспорт теперь запрещена.

Улучшить свой внешний вид или художественно обрабатывать фото стало нельзя. МВД выступает за достоверность лиц.

Включен также запрет фотографироваться в цветных контактных линзах и очках с тонированными стеклами.

Не допускается съемка в форменной одежде, в шарфах, закрывающих подбородок, или верхней одежде.

Головной убор можно надеть только по религиозным убеждениям. При этом он не должен скрывать овал лица.

Фотографируемый должен держать глаза открытыми, а рот закрытым. Фото может быть как цветным, так и черно-белым.