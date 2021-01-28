Петербуржцев ждет похолодание и снег

В Санкт-Петербурге в четверг ожидается небольшое похолодание, выпадет снег, а на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, погоду будет определять циклонический вихрь, движущийся на город на Неве с юга. Будет облачно и снежно, причем снег будет мокрый. Из-за похолодания и осадков дороги и тротуары покроются коркой льда.

Воздух прогреется днем до +2, в области местами будет до -3.

Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы.

До конца недели будет достаточно тепло, а после возможно серьезное похолодание.