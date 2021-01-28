В России запретили продавать кальяны и стики в Сети

В России в четверг вступил в силу новый закон, ужесточающий регулирование никотинсодержащей продукции (например, жидкостей для вейпов и табачных стиков для электронных систем нагревания). В частности, больше нельзя рекламировать их и продавать через интернет. Также изменились требования к предельному содержанию никотина в жидкостях для испарителей, передает "Интерфакс".



Состав любой никотиносодержащей продукции должен быть доступен, а концентрация никотина в жидкости или растворе никотина не должна превышать 20 мг/мл, указывает новый закон.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Госдума приняла этот закон летом 2020 года.