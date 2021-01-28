Сотрудницу ЗакСа уволили после пьяного ДТП

Юристку Анну Довгалюк, работавшую в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, уволили после пьяного ДТП. Как рассказал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, с должностью девушка попрощалась уже через несколько часов после ДТП.

Пьяное ДТП произошло в ночь на 23 января. Mercedes S450 под управлением Довгалюк врезался в стоящую на светофоре машину. Девушка отказалась от медосвидетельствования. За такое поведение предусмотрен штраф в 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

После аварии на девушку обрушился шквал критики в Сети. Под публикациями на странице Анны появилось огромное количество негативных комментариев.

Как писал Санкт-Петербург.ру, 23-летняя Довгалюк прославилась скандальными акциями в поддержку феминистической повестки. Две из них прошли в петербургском метрополитене.