Дело о гибели рабочего при сносе СКК в Петербурге завершено

СК РФ завершил расследование дела о гибели рабочего при сносе СКК в прошлом году. Об этом сообщаила пресс-служба ведомства.

Вину возложили на подрядную организацию, которая, по данным следователей, не приняла меры, чтобы конструкции обрушились по правилам. В частности, названы имена руководителя организации-подрядчика ООО "Техснаб" Сергея Акименко и производителей работ Николая Иванова и Дмитрия Смирнова. Им предъявили обвинения по статье о несоблюдении правил безопасности, повлекшем гибель человека.

Все трое признали вину. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писал Санкт-Петербург.ру, 31 января 2020 года при демонтаже крыши СКК "Петербургский" погиб рабочий. Под обломками погиб рабочий из Карелии Матвей Кучеров.