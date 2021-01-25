Кондукторов в автобусах Петербурга вскоре заменят бездушные машины

Кондукторов в наземном транспорте Санкт-Петербурга вскоре не будет, их заменят специальные системы. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Он не смог уточнить точные сроки и подчеркнул, что важен и вопрос занятости населения, ведь кондукторами работают около 2,5 тыс. человек.

Минкин указал, что за оплатой проезда на общественном транспорте должна следить совесть.

Отметим, что в Москве переход на самостоятельную оплату проезда, без кондукторов, проводился в два этапа. Сначала в автобусах, трамваях и троллейбусах поставили турникеты, чтобы пассажиры не могли войти в транспорт, не оплатив проезд. А позже отказались и от них, рассчитывая как раз на упомянутую директором "Горэлектротранса" совесть.