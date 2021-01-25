Наземный транспорт оборудуют функцией активации проездных

К концу 2021 года две трети всего наземного транспорта Санкт-Петербурга оборудуют функцией активации проездных билетов. Об этом рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый заместитель председателя комитета по транспорту Валентин Енокаев.

По его словам, в наземный транспорт пока не будут входить коммерческие маршруты. Однако такой "пробел" власти надеются устранить уже в 2022 году.

Пока же жители Петербурга могут уточнить баланс проездного билета у кондуктора в наземном общественном транспорте или на станциях метрополитена города. А пополнить - только в метро. Впрочем, через какое-то время кондукторов в наземном транспорте не будет, рассказали в эфире.