Специалисты нашли в сосисках из магазинов Петербурга камедь и куриную ДНК

Специалисты общественной организацией потребителей «Общественный контроль» проверили качество сосисок в магазинах Петербурга. Как сообщили в организации, часть продукции вполне отвечает требованиям, однако в некоторых образцах нашли ДНК курицы, коллаген и камедь.

В частности, три производителя нарушили ГОСТ. Это сосиски "Молочные" от ТМ «Торговая площадь», ТМ «ВЕЛКОМ» и ТМ «Мясной дом Бородина». Добавки увеличивают вес изделия, уменьшая, таким образом, его себестоимость, указали эксперты.

В сообщении отмечается, что некачественных сосисок стало в 2020 году больше на 10%, чем в прошлом.