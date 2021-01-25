Известный стендапер скончался в Москве

Актер и стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в квартире на Хорошевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело Шаляпина в ночь на понедельник обнаружила супруга. Она вызвала скорую.

Директор артиста Мария Малякина подтвердила смерть артиста.

Шаляпин снялся в более 50 кинокартинах, в том числе "Бумер-2", "Карпов", "Женщины против мужчин" и других. Он участвовал в Stand Up Show (Comedy Club), был ведущим на радиостанции Maximum.