Россиянам отведут меньше времени на шумный ремонт

Шумные ремонтные работы в многоквартирных домах планируют ограничить до трех дней в неделю. С инициативой выступили представители Общественной палаты, пишут "Известия".

Они полагают, что достаточно будет отвести под строительные работы понедельник, среду и пятницу, учитывая, что днем нужно будет делать перерыв на два часа.

Норму предлагается не распространять на новостройки.

Причиной для изменения законодательства члены ОП назвали пандемию коронавируса, из-за которой многие сотрудники были переведены на удаленный режим работы.

Отметим, что согласно текущим нормам, шумные ремонтные работы разрешены не более восьми часов в сутки, кроме воскресенья и праздников. Также предусмотрен двухчасовой перерыв днем, его интервал может различаться в разных регионах.