Пользователи ломают голову над новым платьем непонятного цвета

Австралийская журналистка, телеведущая Кендалл Джилдинг опубликовала в Instagram свои фотографии в платье непонятного цвета. Зрители стали спорить, белый он или голубой.

Джилдинг сфотографировалась на улице на фоне однотонной синей стены в удлиненном платье классического кроя.

При этом она подписала, что одета в белое платье. Не все пользователи поверили ей.

Позже ведущая выложила снимок в платье из другого помещения, и оно выглядит белым.