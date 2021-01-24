Дворцовую площадь перекрыли в воскресенье

Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге перекрыли сотрудники правоохранительных органов.

По словам очевидцев, на Дворцовую пускают только тех, у кого есть билеты в Эрмитаж.

Фотографии ограждений опубликованы в соцсетях.

В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры "Невским новостям" объяснили, что перекрытие не связано с их ведомством. Они посоветовали обратиться к МВД. Однако в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявили, что не будут комментировать происходящее. Решение о перекрытии площади принималось не этим ведомством.